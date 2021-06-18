В Україні встановили новий рекорд щеплених проти коронавірусу за добу

У МОЗ повідомили про рекордну кількість вакцинованих від коронавірусу за добу. У четвер, 17 червня, щеплення проти COVID-19 отримали 81713 осіб, добою раніше — 76 538.

Однією дозою вакциновано 57970 осіб, повністю імунізовані — 23743. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 652 055 людини.

За минулу добу зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19 — госпіталізовані — 585 осіб, летальних випадків — 50, одужали — 2312 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили перелік вакцин, після щеплення якими можна в'їжджати в Україну без самоізоляції.

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