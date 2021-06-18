22 червня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість імунолог Олег Назар

— Влітку імунітет стає більш активним, — пояснює імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Олег Назар. — Людина більше часу проводить на свіжому повітрі, а не в чотирьох стінах. Поліпшується режим праці та відпочинку, адже літо — період відпусток. На відпочинку знижується стресове навантаження, нормалізується гормональний баланс, поліпшується сон.

— Як впливає на імунітет літній раціон?

— Позитивно, якщо харчування повноцінне і збалансоване по білках, жирах і корисних вуглеводах, вітамінах, мікроелементах. Зараз благодатна пора — багато ягід, фруктів, зелені та овочів, багатих на клітковину. Все це чистить кишківник, сприяє відновленню корисної мікрофлори, покращує імунітет. Зростає його активність і завдяки великій кількості природних вітамінів — А, В1, В2, Е, РР, С.

— Влітку люди, щоб засмагнути, багато часу проводять під прямими променями сонця. Іноді дивуються: чому раптом захворіли на ангіну?

— Відповідь проста: зайва інсоляція послаблює імунітет, і організм стає більш вразливим перед інфекціями — вірусними і бактеріальними. У людини може загостритися герпес, виникнути алергія — сезонна або харчова. Нерідко розвивається й алергічна реакція на надлишок сонця — фотодерматит, сонячна кропив'янка.

Все добре в міру. Імунітету на користь, якщо людина правильно харчується, п'є достатньо води, багато рухається, висипається, приймає сонячні ванни. Корисно загартовуватися — ходити босоніж, плавати, обливатися водою.

Що шкодить імунній системі влітку? Як зміцнити захист організму та чи можна це зробити «з запасом»? З чого починати загартовування? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 22 червня, з 12:00 до 13:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість імунолог, кандидат медичних наук Олег Володимирович Назар. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 1 липня

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