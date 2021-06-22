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Здоров'я та медицина

Що робити, якщо прищепитися від ковіду другою дозою вчасно не виходить: роз'яснення МОЗ

9:07 22 червня 2021
Вакцинація

У Міністерстві охорони здоров'я, де раніше пояснювали, чи можна «змішувати» вакцини від коронавирусу, щеплючись препаратами від різних виробників, надали роз'яснення і з приводу термінів вакцинації.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щеплення другий дозою вакцини бажано робити у терміни:

  • Comirnaty / Pfizer-BioNTech — 21−28 днів,
  • CoronaVac / Sinovac Biotech — 28 днів,
  • Oxford / AstraZeneca — 12 тижнів.

«У разі непереборних обставин, введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac / Sinovac і AstraZeneca (Covishield / SKBio). Для вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech відразу зазначено „вікно“, в рамках якого можна зробити щеплення — у період між двадцять першим і двадцять восьмим днем після введення першої дози», — зазначили в МОЗ.

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення.

У той же час Міністерство охорони здоров'я рекомендує робити щеплення раніше або пізніше тільки у разі крайньої необхідності.

Раніше лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський під час прямої лінії у «ФАКТАХ» роз'яснив, що людям, які перенесли COVID-19, не обов'язково робити щеплення — їхній імунітет і так досить міцний для протистояння захворюванню.

Фото з Pixabay.

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