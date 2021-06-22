Спека в Україні: лікар Комаровський вказав на небезпеку

Спека в Україні з денною температурою до +35 градусів втримається на території країни до вихідних.

У зв'язку з цим відомий педіатр Євген Комаровський нагадав про симптоми теплового удару, який запросто можна отримати при нинішніх високих температурах.

У спекотну погоду, коли існує ризик отримання теплового удару, медики зазвичай радять людям з хронічними захворюваннями (сердечникам, хворим на цукровий діабет, тим, у кого надлишкова вага) уникати тривалого перебування під сонцем. Рекомендується більше пити води, не вживати солодку газовану воду. Якщо людині погано, то слід покласти на лоб та зап'ястя холодні компреси.

Раніше столичний педіатр, кандидат медичних наук Галина Єрмолова розповіла, що потрібно робити при тепловому ударі у дитини. Медик радить помістити малюка у прохолодне приміщення і якщо йому не стане краще, то дати корвалол у певному дозуванні.

Фото з Pixabay.

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