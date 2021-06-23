Агресивний штам коронавірусу «Дельта» вже в Україні: в РНБО повідомили подробиці про хворих

Індійський штам коронавірусу «Дельта», який вже виявили у 74 країнах світу, знайшли і в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ТСН» повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов уточнив, що інфекцію виявили у 66-річної жінки та 16-річного підлітка, які нещодавно повернулися з Росії. Зараз обидва госпіталізовані в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний.

За словами секретаря РНБО, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам — 2 приватні та 2 державні. Зараз Україна звернулася до ВООЗ, щоб придбати тести, які виявляють індійський штам.

На засіданні РНБО сьогодні розглядалося питання необхідності обов'язкового ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Росії, Білорусі, Великобританії та Індії.

Данілов не виключає, що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами.

За оцінками медиків, штам «Дельта» майже у 2 рази більш заразний, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великобританії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська також заявила про небезпеку штаму «Дельта». За її словами, Україні може загрожувати літня хвиля коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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