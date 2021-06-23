Штам коронавірусу «Дельта»: чим небезпечний, симптоми та як убезпечити себе

Як повідомили в РНБО, агресивний штам коронавірусу «Дельта» вже в Україні. Вперше він був виявлений у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра. Потім вірус широко розповсюдився не лише в Індії, але й у 80 країнах світу, повідомляє DW.

Зокрема, у Великобританії на 22 червня виявили понад 52 тисячі випадків нового вірусу. Велика кількість захворілих в Індії, США, Німеччині.

У Росії, яку накрила нова хвиля інфекції, 90% випадків заражень у Москві викликані саме індійським штамом «Дельта».

«Дельта» має відразу кілька мутацій, у тому числі у шипованому білку. Поки недостатньо вивчено, як вони функціонують, але відомо, що ці зміни дозволяють вірусу легше впроваджуватися у клітини організму людини й уникати деяких імунних реакцій.

Крім «Дельти», є ще варіант «Дельта-плюс». Він ще більш заразний та стійкий до наявних зараз вакцин від коронавірусу. Поки цей штам не широко поширений у світі.



Головний експерт ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове повідомила, що варіант «Дельта» більше заразний, ніж «Альфа» та «дикий» (первісний тип коронавірусу).



Симптоми зараження «Дельтою» відрізняються від тих, що викликані іншими варіантами цієї інфекції. Британці, що заразилися «Дельтою», скаржилися на головний біль, першіння у горлі, нежить, температуру та іноді — кашель. Медики припускають, що є ризик, коли хворі порахують нездужання застудою та продовжать заражати інших.

При перерахованих симптомах лікарі рекомендують зробити тест на коронавірус й залишатися вдома.



Щоб не заразитися «Дельтою», слід дотримуватися загальновідомих правил. Як і при «дикому» штамі необхідно дотримуватися дистанції в півтора метра, носити маски, мити руки, регулярно провітрювати приміщення.

Слід уникати подорожей у зони, де поширюються варіанти коронавірусу «Дельта».

Надійний захист дає вакцинація. При цьому наголошується, що ефективність вакцинації препаратами Biontech / Pfizer та AstraZeneca дещо знижується у порівнянні з іншими штамами COVID-19.

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла типу «Дельта» статус «викликає занепокоєння». Так само раніше позначили «британський», «південноафриканський» та «бразильський» штами COVID-19.

Нагадаємо, українців закликали не відвідувати країни, де спостерігаються серйозні спалахи штаму «Дельта». Не виключено, що Україну влітку очікує нова хвиля коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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