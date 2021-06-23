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Здоров'я та медицина

Штам коронавірусу «Дельта» в Україні: заборонений в'їзд прибувшим з 4 країн

20:40 23 червня 2021
на кордоні

В Україні, де вже є заражені індійським штамом «Дельта», прийняли рішення не пропускати на територію держави без обов'язкового тесту на коронавірус людей з чотирьох країн. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

Обов'язковий негативний тест на коронавірус повинні мати громадяни, які прибули з Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Росії, Португалії.

Така ж вимога пред'являється для осіб, які перебували на території цих країн не менш семи днів.

Людям необхідно буде зробити тест безпосередньо на прикордонному пункті пропуску.

Зазначена норма почне діяти з 25 червня 2021 року.

Нагадаємо, новий штам вірусу COVID-19 «Дельта» вже виявлено у понад 80 країнах світу. За даними служби громадського здоров'я, новий штам майже в півтора рази збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає у два рази частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

В Україні вже зафіксували два випадки зараження індійським штамом коронавірусу «Дельта». Пацієнти, жінка і підліток, недавно повернулися з Росії. Зараз вони знаходяться в Олександрівській клінічній лікарні Києва під контролем. Їхній стан стабільний.

Раніше «ФАКТИ» більш детально розповідали про індійський штам та про те, як не підхопити небезпечну інфекцію.

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