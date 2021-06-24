Штам коронавірусу «Дельта»: в РНБО вирішили, як протидіяти загрозі спалаху епідемії

Після того, як в Україні виявили індійський штам коронавірусу «Дельта», Рада нацбезпеки і оборони в ході наради намітила заходи, як протистояти агресивному штаму.

Незважаючи, що новий штам з'явився вже у 92 країнах світу, особливо небезпечними вважаються Індія, Великобританія, Португалія, Російська Федерація, Польща, Румунія і Словаччина, де спостерігається циркуляція цього штаму.

В ході наради вирішили прискорити темпи вакцинації населення та забезпечити її доступність. Особливо це стосується вразливих до COVID-19 верств населення — осіб у віці 60+.

Також було вирішено активізувати інформаційну роботу серед населення про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів — носити засоби індивідуального захисту, мити руки, провітрювати приміщення, дотримуватися дистанції.



Медиків зобов'язали, у разі виявлення хворих, які заразилися «Дельтою», відстежувати контактних осіб, проводити їхнє тестування на COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я має оновити вітчизняні протоколи лікування відповідно до вимог сьогодення та підготувати лікарні для прийому пацієнтів, заражених індійським штамом, який більш агресивний, ніж виявлені раніше.

Всіх співробітників лікувальних установ потрібно максимально вакцинувати.

Нагадаємо, українців закликали не відвідувати країни, де спостерігаються серйозні спалахи штаму «Дельта».

В Україну також не будуть пропускати без обов'язкового тесту на коронавірус людей, які прибули з чотирьох країн — Індії, Великобританії, Росії, Португалії.

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