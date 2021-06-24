Штам коронавірусу «Дельта»: у РНБО дали першочергові рекомендації

Індійський штам коронавірусу «Дельта» вже з'явився в Україні. 23 червня захворіли двоє людей, які повернулися з Росії.

На засіданні РНБО розробили першочергові рекомендації для боротьби з новим агресивнішим штамом.

Особлива увага приділяється темпами вакцинації населення і доступності до вакцин. Необхідно вакцинувати лікарів та весь медперсонал.

Міністерство охорони здоров'я має оновити вітчизняні протоколи лікування й підготувати лікарні для приймання пацієнтів, заражених індійським штамом.

У разі виявлення хворих, які заразилися «Дельтою», потрібно відстежувати контактних осіб, проводити їхнє тестування на COVID-19.

Без обов'язкового тесту на коронавірус вирішено не пропускати на територію України прибувших з чотирьох країн — Індії, Великобританії, Росії, Португалії.

Також ПЛР-тест необхідно буде робити при перетині лінії розмежування на Донбасі та адмінкордоні з окупованим Кримом.

Попри спеку, «масочний режим» в Україні не скасовується.

Нагадаємо, українцям не рекомендують виїжджати до країн, де спостерігаються серйозні спалахи штаму «Дельта».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про симптоми індійського штаму коронавірусу та як можна вберегтися від «Дельти».

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