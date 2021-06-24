27.28 / 27.51 32.46 / 32.86
Київ: +34
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Штам коронавірусу «Дельта»: у РНБО дали першочергові рекомендації

14:26 24 червня 2021
коронавірус

Індійський штам коронавірусу «Дельта» вже з'явився в Україні. 23 червня захворіли двоє людей, які повернулися з Росії.

На засіданні РНБО розробили першочергові рекомендації для боротьби з новим агресивнішим штамом.

Особлива увага приділяється темпами вакцинації населення і доступності до вакцин. Необхідно вакцинувати лікарів та весь медперсонал.

Міністерство охорони здоров'я має оновити вітчизняні протоколи лікування й підготувати лікарні для приймання пацієнтів, заражених індійським штамом.

У разі виявлення хворих, які заразилися «Дельтою», потрібно відстежувати контактних осіб, проводити їхнє тестування на COVID-19.

Без обов'язкового тесту на коронавірус вирішено не пропускати на територію України прибувших з чотирьох країн — Індії, Великобританії, Росії, Португалії.

Також ПЛР-тест необхідно буде робити при перетині лінії розмежування на Донбасі та адмінкордоні з окупованим Кримом.

Попри спеку, «масочний режим» в Україні не скасовується.

Нагадаємо, українцям не рекомендують виїжджати до країн, де спостерігаються серйозні спалахи штаму «Дельта».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про симптоми індійського штаму коронавірусу та як можна вберегтися від «Дельти».

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Страва

Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

зодіак

Яким трьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.