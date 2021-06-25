Нагадує застуду й дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус «Дельта», який прийшов в Україну

«Дельта"-штам коронавірусу B.1.617.2 вперше був виявлений у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра. З того часу вірус-мутант широко поширився по всій Індії, викликавши в цій країні весняну хвилю пандемії. З Індії він почав «подорожувати» по всьому світу. Наприклад, зараз нові випадки зараження коронавірусом на 90% є «Дельта"-варіанти.

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла типу «Дельта» статус «викликає занепокоєння». Такий же статус раніше був у штаму «Альфа» (британський), «Бета» (південноафриканський) і «Гамма» (бразильський).

Як говорять учені, варіант «Дельта» відрізняється відразу декількома мутаціями. Особливе занепокоєння викликають зміни в шиповидному білку, за допомогою якого коронавірус закріплюється на клітинах людського організму і потім розмножується. Як саме дані мутації функціонують, поки недостатньо вивчено. Відомо, що ці зміни дозволяють вірусу легше впроваджуватися в клітини організму людини й уникати деяких імунних реакцій. Про це розповіла в інтерв'ю DW британський клінічний епідеміолог Дипти Гурдасані з Лондонського університету королеви Марії.

В Індії вже виявлено новий варіант — «Дельта-плюс». Він ще більш заразний і стійкий до наявних зараз вакцин проти коронавірусу, каже Гурдасані.

За даними ВООЗ, «Дельта"-штам виявлений вже більш ніж у 80 країнах світу і продовжує стрімко поширюватися. Найбільше повідомлень про заражених цим різновидом коронавірусу надходить із Великобританії — до 22 червня там виявлено понад 52 тисячі випадків. Це навіть більше, ніж у самій Індії.

Головний експерт ВООЗ з реагування на ковід Марія Ван Керкхове стверджує, що «Дельта» більш заразний, ніж «Альфа», а також первісний тип коронавірусу. Про це говорять цифри — число нових заражень у Великобританії в період з 2 по 9 червня підскочило на 30 тисяч осіб. Служба громадської охорони здоров'я Великобританії (PHE) повідомляє, що понад 90% нових заражень в країні викликані зараз варіантом «Дельта».

Поки вчені не можуть сказати, чи дійсно «Дельта» провокує більше смертей, ніж інші штами. Але одне можна сказати точно: за даними PHE, у Великобританії в результаті зараження варіантом «Дельта» померли люди, які вже були вакциновані від коронавірусу. Семеро людей померли протягом 21 дня після першого щеплення, ще 12 — протягом приблизно двох тижнів після другої.

Зараження «Дельтою» частіше призводить до госпіталізації пацієнтів, підкреслюють в PHE. У Великобританії за останні тижні кількість госпіталізацій сильно зросла: за період з 7 по 13 червня в лікарні було відправлено понад 1 300 хворих ковідом. Це на 43% більше, ніж тижнем раніше.

«Нам потрібно більше інформації, щоб встановити, чи дійсно причина в самому цьому варіанті або ж мова йде про комбінації чинників», — говорить Ван Керкхове. Вона підкреслює, що до смертей може призводити і перевантажена система охорони здоров'я, в результаті чого люди можуть не отримувати своєчасну допомогу.

Згідно з наявними даними, вакцини BionTech / Pfizer і AstraZeneca захищають від тяжкого перебігу ковіду навіть у разі зараження штамом «Дельта». Але при цьому захисний ефект вакцин нижчий, ніж у випадку з іншими штамами.

За підсумками дослідження PHE, повна вакцинація цими препаратами надійно захищає від госпіталізації, тобто від важкого протікання хвороби. Вакцина BioNTech / Pfizer вже після першого щеплення дає захист приблизно до 94%, а після другої — до 96%. AstraZeneca — до 71% після першої дози і до 92% - після другої.

Британці прийшли до висновку, що у разі зараження «Дельтою» вже після вакцинації симптоми можуть взагалі не проявитися. З вакциною BioNTech / Pfizer ймовірність цього складає до 36% після першого щеплення і до 88% - після другої. З AstraZeneca — до 30% після першої дози і до 67% - після другої. Ці перші висновки досліджень демонструють, що варіант «Дельта» набагато більш стійкий до вакцин в порівнянні з іншими мутаціями, однак повна вакцинація дає від нього надійний захист.

Британські медики попереджають про те, що симптоми зараження «Дельтою» відрізняються від тих, що викликані іншими варіантами коронавірусу. Ті, хто заразилися цим штамом, скаржилися на головний біль, пирхота в горлі, нежить, температуру і іноді — кашель. Особливо у молодих людей симптоми дуже схожі на застуду. І це небезпечно, тому що багато хто не надає значення такому нездужанню, не роблять тести і продовжують розносити коронавірус.

Щоб убезпечити себе від зараження штамом «Дельта», не потрібно придумувати нічого нового. Допомагають вже відомі правила — дотримання дистанції в півтора метра, використання захисних масок, миття рук і регулярне провітрювання приміщень. При цьому найнадійніше захистять щеплення.

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