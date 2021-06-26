Що робити, якщо вкусив кліщ: відповідає лікар-інфекціоніст

Звичайна літня історія: людину вкусив кліщ. Що робити далі?

— Важливо правильно видалити кліща — щоб в ранці не залишилися його частини, — пояснює доцент кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Алла Голуб. — Для цього краще звернутися в травмпункт або до хірурга. Лікар не тільки правильно витягне кліща, обробить ранку, але і своєчасно призначить екстрену профілактику хвороби Лайма, назначивши антибіотики. Самолікування неприпустимо, адже доктор враховує наявність хронічних захворювань, терміни призначення і переносність антибактеріальних препаратів. Екстрену профілактику потрібно проводити не пізніше п'яти діб з моменту укусу кліща: пізніше вона неефективна.

— Якщо ознаки захворювання, наприклад, червона пляма, з'явилися через пару днів?

— Іноді трапляється короткий інкубаційний період, і мігруюча кільцеподібна еритема — ознака захворювання — виникає на третій-четвертий день. Пацієнта чекає більш серйозне і тривале лікування. Тому важливо не тільки якомога швидше звернутися за допомогою, але і протягом двох-трьох місяців, а іноді і року спостерігатися в інфекціоніста. Бувають стерті форми захворювання, коли пляма не з'являється, однак протягом місяця-двох можуть виникнути скарги з боку серця, суглобів або рідше — ознаки ураження нервової системи.

— На дачі або за містом медична допомога часто недоступна. Чи достатньо після укусу кліща продезінфікувати ранку?

— Дезінфекція місця укусу не запобігає розвитку хвороби Лайма. Краще зв'язатися з лікарем телефоном або звернутися в амбулаторію за місцем перебування. Простіше й легше зайнятися профілактикою, ніж лікувати захворювання. А збираючись на природу або на дачу, бажано використовувати аерозольні репеленти, що відлякують кліщів.

Які ознаки хвороби Лайма? Як підтверджують діагноз? Чим небезпечні наслідки хвороби Лайма? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 29 червня з 15.00 до 16.00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст кандидат медичних наук Алла Петрівна Голуб. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 8 липня

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