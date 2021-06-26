29 червня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст Алла Голуб

— Якщо людину вкусив кліщ, важливо правильно його видалити — щоб в ранці не залишилися частини комахи, — пояснює доцент кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Алла Голуб. — Для цього краще звернутися в травмпункт або до хірурга. Лікар не тільки правильно витягне кліща, обробить ранку, але і своєчасно призначить екстрену профілактику хвороби Лайма, назначивши антибіотики. Самолікування неприпустимо, адже доктор враховує наявність хронічних захворювань, терміни призначення і переносність антибактеріальних препаратів. Екстрену профілактику потрібно проводити не пізніше п'яти діб з моменту укусу кліща: пізніше вона неефективна.

— Якщо ознаки захворювання, наприклад, червона пляма, з'явилися через пару днів?

— Іноді трапляється короткий інкубаційний період, і мігруюча кільцеподібна еритема — ознака захворювання — виникає на третій-четвертий день. Пацієнта чекає більш серйозне і тривале лікування. Тому важливо не тільки якомога швидше звернутися за допомогою, але і протягом двох-трьох місяців, а іноді і роки спостерігатися в інфекціоніста. Бувають стерті форми захворювання, коли пляма не з'являється, однак протягом місяця-двох можуть бути скарги з боку серця, суглобів або рідше — ознаки ураження нервової системи.

— На дачі або за містом медична допомога часто недоступна. Чи достатньо після укусу кліща продезінфікувати ранку?

— Дезінфекція місця укусу не запобігає розвиток хвороби Лайма. Краще зв'язатися з лікарем телефоном або звернутися в амбулаторію за місцем перебування. Простіше й легше зайнятися профілактикою, ніж лікувати захворювання. А збираючись на природу або на дачу, бажано використовувати аерозольні репеленти, що відлякують кліщів.

Які ознаки хвороби Лайма? Як підтверджують діагноз? Чим небезпечні наслідки хвороби Лайма? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 29 червня з 15.00 до 16.00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст кандидат медичних наук Алла Петрівна Голуб. Телефонуйте до редакції за телефоном (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші питання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 8 липня

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