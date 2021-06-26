Стережись: опіки отрутою борщівника дуже небезпечні та довго гояться

Вперше «ФАКТИ» написали про небезпеку борщівника більше десяти років тому. Відома столична лікарка-педіатр Ганна Горбань показала нам фотографію дітей, що стоять під величезним декоративним рослиною — стебла більше двох метрів, парасольки суцвіть, соковиті різьблені листя. Тоді мало хто знав, що це за рослина, наскільки вона отруйна і що робити, якщо все ж до неї доторкнувся. Цією інформацією Анна Владиславівна поділилася з читачами газети. На жаль, за минуле десятиліття борщівник дуже поширився в Україні. Але про нього, як і раніше, знають далеко не всі. Випадків сильних опіків, особливо у дітей, менше не стає.

— Ось недавній випадок: двоє дітей семи і одинадцяти років, які гостювали у бабусі в селі, побігли в зарості борщівника, намагаючись зловити козу, яка втекла — каже Анна Горбань. — У результаті обидві дитини отримали опіки. На щастя, не дуже глибокі, так що допомогу їм ми надавали амбулаторно. Але ж буває й гірше: доводиться відправляти дитину в опіковий центр. Глибокі рани, отримані через хімічного опіку отрутою цієї рослини, довго гояться. Дуже важливо всім запам'ятати, як виглядає борщівник, розповісти про небезпеку дітям.

— Що робити, якщо людина все ж доторкнувся до борщівник?

— Негайно закрити постраждалу ділянку шкіри щільною тканиною, щоб на неї не потрапив ультрафіолет. Особливість отрути борщівника — він починає діяти під променями сонця. Прийшовши додому, можна промити ділянку шкіри водою. Так вдасться або уникнути опіку, або зробити його менш глибоким. Але діти нічого цього робити не стануть, якщо їх не попередити, не навчити. Повинно бути відповідальне ставлення батьків до такої небезпеки.

— Думаю, побачивши пухирі на шкірі у дитини, навіть батьки не зможуть відразу визначити, що сталося.

— Звісно. Раніше й лікарі часто помилялися, приймаючи наповнені рідиною пухирі за інфекційне захворювання (бульозну форму піодермії). Тепер з діагностикою простіше. Але доводиться розпитувати дітей, чи не залазили вони в зарості. Борщівник — не кропива. Він не жалить. А опік може з'явитися навіть через кілька діб, якщо людина побувала на сонці. Отруйні речовини (фуранокумаріни) знаходяться в листі, стеблах і плодах рослини. Цвіте борщівник все літо, часто зустрічається на узбіччях доріг, біля водойм, у лісі та на дачних ділянках.

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