Метеозалежність, панічні атаки і погіршення зору: відомий невролог сказала, хто в групі ризику

Травми шиї можуть призвести до головного болю, стрибків тиску, і навіть до запаморочення. Про це читачів «ФАКТІВ» попередила невролог, рефлексотерапевт, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика, головний науковий співробітник Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами доктор медичних наук Ольга Коваленко.

Згідно з її висновками, такі пацієнти також часто скаржаться на метеозалежність, погіршення зору, розлад сну, панічні атаки і болю в руках. З віком ці прояви наростають, адже зміни в шийному відділі хребта призводять до порушення кровопостачання мозку.

У групі ризику — люди, які мають аномалії в шийному відділі і хребетних артеріях.

Особливо небезпечні травми шиї, навіть легкі, на які багато хто не звертають уваги. Причому пошкодження хребта можуть виникнути ще при народженні (під час важких пологів) або через неприпустимою зарядки, безграмотної мануальної терапії. Часто винне різке гальмування, коли голова йде вперед, а потім різко відкидається назад (хлистова травма).

Шкідливий і сидячий спосіб життя, оскільки статична електрика в шийному відділі ускладнює кровопостачання головного мозку. Шия не підготовлена до тривалих навантажень, особливо якщо людина не накачує довгі м'язи спини і шиї, що оптимально утримують хребет. Можна зрозуміти, коли сидіти довго і щодо нерухомо змушує професія (швачка, айтішник).

Кому загрожують проблеми з шийним відділом хребта:

тим, хто переніс травми, навіть давно і легкі;

неправильно виконують зарядку;

проходять безграмотну мануальну терапію;

людям, що вимушені довго перебувати в одній позі.

тим, у кого є аномалії в цьому відділі хребта і судинах, що живлять головний мозок.

Нагадаємо, ортопед-травматолог вищої категорії відділення ортопедії Київської міської клінічної лікарні № 12 Максим Донець розповів, чому ліки, що знімають біль в суглобі, небезпечно приймати тривалий час.

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