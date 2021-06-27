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Здоров'я та медицина

Коронавірус в Україні: 43 660 людей щеплено проти COVID-19 за добу

10:49 27 червня 2021
Коронавірус

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. Так, за добу 26 червня зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 28, медпрацівників — 6). Про це йдеться у повідомленні МОЗ України у Telegram.

Так, за минулу добу було госпіталізовано 529 осіб. Летальних випадків — 17. Одужало за цей час 1 097 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР — 13 926 осіб, методом ІФА — 2 966 осіб, експрес-тестами — 8 936 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Також 43 660 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 червня 2021 року. Одну дозу отримали 22 328 людей, повністю імунізовані — 21 332 людини.

Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу — 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Як писали «ФАКТИ», в Україні за добу 25 червня щеплення проти коронавірусу отримали 97130 осіб. Це рекордний результат добової вакцинації.

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