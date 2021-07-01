Не сметана і не оливкова олія: чим змащувати почервонілу на сонці шкіру

Липень, спека… Цей час — нелегке випробування для організму. Сильно страждає і шкіра: пересихає, лущиться, покривається коричневими плямами, швидше старіє.

— Догляд за шкірою влітку відрізняється від того, який потрібен в холодну пору року, — розповідає столичний дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук Крістіна Кочет. — У спеку потрібно ретельніше очищати шкіру, адже людина пітніє, а також інтенсивніше зволожувати. Причому потрібно використовувати крем з сонцезахисним фактором. Сонячні промені викликають не тільки опіки або небажану пігментацію, але можуть спровокувати й рак шкіри. Особливо небезпечна найагресивніша ракова пухлина — меланома. Щоб захиститися від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання, важливо використовувати засоби з максимальним захистом — SPF-50.

— Влітку хочеться хоч трохи засмагнути. Але на сонці можна отримати і опік шкіри: вона червоніє, набрякає, болить. Чи допоможуть сметана або оливкова олія?

— Хоча в народі ці засоби вважаються ефективними, але я не раджу їх використовувати, як і примочки з сечею, зубну пасту. Можна занести на шкіру інфекцію, і буде потрібне серйозне лікування — із застосуванням антибіотиків. Тому, якщо шкіра почервоніла, вкрилася пухирями, краще промити її холодною проточною водою та обробити аптечним засобом від опіків (на основі пантенолу). Важливо перебувати на сонці в безпечний час — до 10 годин ранку та після 17 вечора.

Вибігаючи у спеку навіть на десять хвилин в магазин, не забувайте використовувати сонцезахисний крем, причому захист для обличчя повинен бути сильніше, ніж для тіла.

— Які салонні процедури небажано робити влітку?

— Агресивні процедури — лазерне шліфування, глибокий пілінг. Вони порушують шкірний покрив.

Які правила безпечної засмаги? Що робити при сонячному опіку? Як впоратися з висипаннями та пігментацією? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 6 липня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дерматолог кандидат медичних наук Крістіна Олександрівна Кочет. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 15 липня

Чому в спеку небажано використовувати антибактеріальне мило і як впоратися з наслідками COVID-19, під час прямої лінії «ФАКТІВ» на питання читачів відповів імунолог Олег Назар.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter