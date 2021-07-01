6 липня на питання читачів «ФАКТІВ» відповість дерматолог Крістіна Кочет

— Вибігаючи в спеку навіть на десять хвилин в магазин, не забувайте використовувати сонцезахисний крем, — каже столичний дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук Крістіна Кочет. — Причому захист для обличчя повинен бути сильніше, ніж для тіла.

— Які салонні процедури небажано робити влітку?

— Агресивні процедури — лазерне шліфування, глибокий пілінг. Вони порушують шкірний покрив.

Які правила безпечної засмаги? Що робити при сонячному опіку? Як впоратися з висипаннями та пігментацією? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 6 липня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дерматолог кандидат медичних наук Крістіна Олександрівна Кочет. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 15 липня

Чому в спеку небажано використовувати антибактеріальне мило і як впоратися з наслідками COVID-19, під час прямої лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів раніше відповів імунолог Олег Назар.

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