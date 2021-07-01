Не зіпсувати собі відпустку: доктор Комаровський назвав чотири «відпочинкових принципи» на курорті для дорослих і дітей

Літо в розпалі, і багато українців вирушили за місто і «на півдня», при цьому багато хто забув, як правильно провести цей час. Тому доктор Євген Комаровський вирішив в своєму Instagram нагадати головні принципи відпочинку у відпустці з дітьми.

1. Відпочинок для мозку.

Перестати вчитися, що означає перестати насильно залучати дитину до збагачення пам'яті інформацією про «блага, створені людством» і змінити вектор навчання на ті речі, на які раніше не було часу.

Змінити обстановку.

2. Рухова активність.

Максимально рухатися: гуляти, бігати, стрибати, плавати, кататися на велосипеді, плавати на човні і т. д.

3. Годування за апетитом.

Дитину треба годувати тільки коли вона хоче їсти.

4. Свіже повітря.

Відпочивати бажано за містом, подалі від шуму вулиць, автомобілів, магазинів і великого скупчення людей.

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