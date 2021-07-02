Більше двох мільйонів: названо кількість українців, щеплених від коронавируса

В Україні активно проходить кампанія вакцинації проти коронавірусу. Українці, які отримали перше щеплення від цієї інфекції, можуть без проблем пройти ревакцинацію.

У МОЗ повідомили, що з початку прищеплювальної кампанії вакциновано 2 001 132 людини, у тому числі повністю імунізовані — 766 483.

За минулу добу одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 35 472 особи, повністю імунізовані — 55487 осіб.

1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільша кількість хворих у Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Нагадаємо, в Києві змінився графік роботи центрів вакцинації. В електронну чергу на вакцинацію можна записатися через додаток.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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