Європейські вчені поділилися рекомендаціями щодо лікування пацієнтів після інсульту

Європейські вчені розробили Керівництво (рекомендації) для медикаментозного лікування гострого ішемічного інсульту в перші 7 днів після захворювання з тим, щоб скоротити смертність від цього захворювання. Примітно, що ці рекомендації у своїй практиці можуть застосовувати не тільки лікарі Європейського союзу, але й лікарі всіх країн світу. Україна поряд з усіма країнами також може застосовувати це Керівництво, оскільки Українська асоціація неврологів, психіатрів та наркологів є членом Європейської академії неврології.

Дві найбільші та найвпливовіші у Європі структури — Європейська академія неврології (EAN) та Європейська федерація нейрореабілітації (EFNR) розробили клінічнї Рекомендації з фармакологічної підтримки пацієнта в процесі ранньої реабілітації після гострого ішемічного інсульту.

21.06. 2021 дані були оприлюднені в Європейському журналі неврології.

На думку вчених, результати досліджень допоможуть у боротьбі з хворобою запобігти високої смертності пацієнтів у післяінсультний період.

Як повідомляє асоціація, Рекомендації було розроблено за системою оцінки доказової бази GRADE з використанням системи пошуку PubMed, Cochrane Library, Embase, методом аналізу досліджень з фармакологічного втручання у процес реабілітації після інсульту в перші 7 днів (включно), проведеного спільно з нейрореабілітацією.

Після аналізу 17 969 унікальних записів у базі даних (загалом використано 57 001 оригінальних вихідних результатів) ефективними для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту виявилося тільки 2 препарати. Згідно з текстом Рекомендацій, це препарат «Церебролізин» (30 мл) та «Циталопрам» (20 мг).

Згідно з англомовним варіантом тексту керівництва, ефективними з довгого списку препаратів виявилося лише кілька.

Нагадаємо, захворювання «гострий ішемічний інсульт» щорічно діагностується у 15 мільйонів осіб по всьому світу, а 5,7 мільйона осіб вмирають в післяінсультний період.

Лікарі-науковці констатують, що, дотримуючись рекомендацій доказової медицини, лікарі мають шанси не тільки зберегти життя пацієнту, але й відновити втрачені функції організму. Згідно із законодавством України та Європейського союзу, українські лікарі можуть використовувати дані Рекомендацій під час лікування цього захворювання.

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