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Здоров'я та медицина

У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після щеплення Pfizer

8:12 3 липня 2021
вакцина

У п'ятницю, 2 липня, у Вінницькій області через кілька годин після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.

У МОЗ повідомили, що щеплення проти COVID-19 було зроблено мобільною бригадою о 13:45. Протягом години стан чоловіка був у нормі. А о 17:00 він став скаржитися на нудоту, втрату свідомості.

Медики, які прибули на виклик, надали екстрену медичну допомогу, провели реанімаційні заходи. Але допомогти чоловіку не вдалося, о 18:02 він помер.

У департаменті охорони здоров'я Вінницької області повідомили, що померлий чоловік був щеплений вакциною Comirnaty / Pfizer-BioNTech. У решти п'яти людей, які прищеплювалися з цього ж флакона з вакциною, стан задовільний.

Причини смертельного випадку будуть розслідуватися й вивчатися фахівцями.

«За протоколами розслідування летальних випадків, які надійшли до Департаменту експертного центру МОЗ України від регіональних груп оперативного реагування, всі випадки смерті щеплених пацієнтів відносяться до випадкових подій і мають лише тимчасовий зв'язок з проведеним щепленням. Жоден з цих випадків не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні у Львівській області після вакцинації препаратом AstraZeneca / Covishield помер 63-річний чоловік. У березні після вакцинації проти COVID-19 померла військовослужбовець.

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