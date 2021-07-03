У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після щеплення Pfizer

У п'ятницю, 2 липня, у Вінницькій області через кілька годин після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.



У МОЗ повідомили, що щеплення проти COVID-19 було зроблено мобільною бригадою о 13:45. Протягом години стан чоловіка був у нормі. А о 17:00 він став скаржитися на нудоту, втрату свідомості.



Медики, які прибули на виклик, надали екстрену медичну допомогу, провели реанімаційні заходи. Але допомогти чоловіку не вдалося, о 18:02 він помер.



У департаменті охорони здоров'я Вінницької області повідомили, що померлий чоловік був щеплений вакциною Comirnaty / Pfizer-BioNTech. У решти п'яти людей, які прищеплювалися з цього ж флакона з вакциною, стан задовільний.



Причини смертельного випадку будуть розслідуватися й вивчатися фахівцями.



«За протоколами розслідування летальних випадків, які надійшли до Департаменту експертного центру МОЗ України від регіональних груп оперативного реагування, всі випадки смерті щеплених пацієнтів відносяться до випадкових подій і мають лише тимчасовий зв'язок з проведеним щепленням. Жоден з цих випадків не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у квітні у Львівській області після вакцинації препаратом AstraZeneca / Covishield помер 63-річний чоловік. У березні після вакцинації проти COVID-19 померла військовослужбовець.

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