У МОЗ назвали 8 важливих правил, як пережити спеку

У Міністерстві охорони здоров’я радять українцям бути обережними під час спеки, яка найближчим часом може повернутися в Україну, адже вона може спричинити сонячний удар, теплові судоми, опіки тощо. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

«Вплив ультрафіолетового випромінювання — один з найбільших ризиків появи меланоми. Тому варто берегтися», — повідомили у МОЗ.

В міністерстві підготували кілька порад, як пережити спеку.

◾️Зменште час перебування на сонці, особливо з 11 до 16 години. Перебувайте у прохолодному приміщенні або тіні. За можливості знайдіть місце, де є кондиціонер. Кілька годин в охолодженому приміщенні допоможуть тілу адаптуватися до спеки. Вентилятори стають неефективними, коли повітря занадто сильно нагрілося. Також допоможе душ чи ванна з прохолодною водою.

◾️Користуйтеся сонцезахисним кремом з 30+SPF, наносьте його за 20−30 хв до виходу на сонце. Детальніше про те, як обрати крем та поради щодо його використання: https://bit.ly/3xdKyoA

◾️Обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів та з натуральних тканин (бавовна, льон), бажано з довгим рукавом. Не забувайте надягати сонцезахисні окуляри та капелюх з широкими полями, щоб затінити шию, обличчя та вуха.

◾️Пийте більше рідини. Слід нагадувати про воду дітям та старшим людям, оскільки їм важче стежити за своїм водним балансом. Дізнайтеся у свого лікаря про допустиму кількість рідини, якщо є протипокази за станом здоров’я. Відмовтеся від вживання солодких напоїв, алкоголю та напоїв з високим вмістом кофеїну. Не забувайте дати воду своїм домашнім улюбленцям.

◾️Зменште фізичну активність або тимчасово відмовтеся від занять спортом у спеку. Це може давати більше навантаження на серце.

◾️Уникайте гарячої та жирної їжі, це створює додаткове теплове навантаження для тіла.

◾️Ніколи не залишайте дітей чи тварин в автомобілі, навіть якщо вікно стоїть на провітрювані. Температура в авто швидко зростає до високих показників, що може призвести до отримання теплового удару чи летальних випадків.

◾️Відновлюйте солі та мінерали в організмі, бо ми їх втрачаємо через сильне потовиділення. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

Як писали «ФАКТИ», червень 2021 року в Києві побив відразу 10 температурних рекордів, а середньомісячна температура повітря становила +21,3 ° С, що на 1,8 ° С вище за кліматичну норму.

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Фото: Pixabaу

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