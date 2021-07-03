27.19 / 27.42 32.14 / 32.53
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Як впоратися зі слабкістю після коронавірусу: поради відомого імунолога

15:15 3 липня 2021
жінка

Люди, які перехворіли на коронавірус, часто скаржаться на швидку стомлюваність, слабкість, головний біль. Імунолог кандидат медичних наук Олег Назар під час прямої лінії «ФАКТІВ» порадив повертатися до звичного ритму життя поступово.

За його словами, правильне збалансоване харчування, стабільний емоційний стан та здоровий сон допоможуть швидше відновитися.

Не допускаються жорсткі дієти й перебування на сонці.

Медик також радить не планувати емоційні навантаження на першу половину дня — краще входити у робочий ритм поступово.

Щоб привести в норму гормони, бажано приймати препарати-адаптогени — елеутерокок, женьшень, левзею.

Нагадаємо, в Україні проходить вакцинація від коронавірусу. З початку прищеплювальної кампанії вакциновано вже понад 2 мільйони осіб.

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Філіп Кіркоров

Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

Меладзе і Джанабаєва

«Невгамовний та талановитий»: Меладзе і Джанабаєва зворушливо привітали молодшого сина

Каменських

«Красуні-мілашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.