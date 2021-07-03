Як впоратися зі слабкістю після коронавірусу: поради відомого імунолога

Люди, які перехворіли на коронавірус, часто скаржаться на швидку стомлюваність, слабкість, головний біль. Імунолог кандидат медичних наук Олег Назар під час прямої лінії «ФАКТІВ» порадив повертатися до звичного ритму життя поступово.



За його словами, правильне збалансоване харчування, стабільний емоційний стан та здоровий сон допоможуть швидше відновитися.



Не допускаються жорсткі дієти й перебування на сонці.



Медик також радить не планувати емоційні навантаження на першу половину дня — краще входити у робочий ритм поступово.



Щоб привести в норму гормони, бажано приймати препарати-адаптогени — елеутерокок, женьшень, левзею.



Нагадаємо, в Україні проходить вакцинація від коронавірусу. З початку прищеплювальної кампанії вакциновано вже понад 2 мільйони осіб.

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