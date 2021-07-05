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Здоров'я та медицина

Не коронавірусом єдиним: як українців будуть вакцинувати від грипу

18:41 5 липня 2021
вакцинація

Зараз в Україні проходить масова вакцинація від коронавірусу. На сьогодні щеплено понад 2 мільйонів українців. Але скоро осінь і сезонний грип теж нікуди не зникає. Цього року Україна закупить більше вакцин від грипу, ніж це було раніше. Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

За словами медика, в українців буде вибір між тими дефіцитними вакцинами, які постійно шукають восени, і більш простою, але більш доступною вакциною, яку можна буде купити в аптеках.

Кузін розповів, що постачання вакцин в аптеки йде на підставі торішніх даних. Адже повинна бути гарантія, що ці вакцини будуть розкуплені.

В цьому році МОЗ запропонувало дещо інші механізми забезпечення українців вакциною від грипу.

Для певної групи ризику державі надається безоплатна вакцина. За словами Кузіна, вибрали медпрацівників, яких минулого року провакцинували безоплатно коштом міжнародних партнерів. Такий розклад збережеться ще два роки. Потім держава повинна забезпечити держзамовлення для медпрацівників.

Крім того, почалися переговори з фармпідприємствами з виробництва китайської вакцини від грипу в нашій країні. Головний санлікар пояснив, що це буде спільний проєкт на території України.

За його словами, переговори вже завершилися, йде обговорення технічних деталей.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували нову вакцину проти COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson) для екстреного медичного застосування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий штам коронавірусу «Дельта», який вже з'явився в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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