Безпечні сонцезахисні окуляри для дитини: які й де можна купувати

Ми розчулюємося та посміхаємося: маленькі модниці в супермаркеті вимагають купити замість іграшки сонцезахисні окуляри та надягають їх, копіюючи мамин образ. Але окуляри тримаються погано — сповзають на ніс, перекошуються, тиснуть за вушками. У цьому є і плюс: дитина не буде довго носити незручну річ, а значить, не зіпсує собі зір. А якщо буде?

«Замовляючи окуляри в оптиці, треба переконатися, що лінзи мають сертифікат»

— Тоді чекайте біди, тому що неправильно підібрані сонцезахисні окуляри можуть серйозно нашкодити зору дитини, — каже завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика, професор Сергій Риков. — Якщо у дитини вже є проблеми з очима, то батьки ведуть її до лікаря, отримують рецепт на виготовлення звичайних окулярів. Спеціаліст повинен точно розрахувати, які потрібні лінзи, перевірити, визначити, яка відстань між зіницями. Це важливо! А дитині з нормальним зором батьки можуть не задумуючись купити сонцезахисні окуляри на будь-якій розкладці або в супермаркеті.

— Це небезпечно?

— Перш за все, ніхто нічого не знає про якість лінз в таких окулярах. Наприклад, звичайний пластик не захистить очі від сонячних променів, а зір може зіпсувати. Ще дуже важливо, щоб окуляри виготовляли в оптиці індивідуально, враховуючи не тільки відстань між зіницями, але навіть відстань від перенісся до центру кожної зіниці. Досить на один міліметр (!) порушити співвідношення, і дитині загрожує косоокість. І ще: «торішні» окуляри можуть не підійти дитині, у якої змінилася відстань між зіницями — стала більшою. А окуляри «не виросли». Тоді може розвинутися косоокість, при якій очі «забігатимуть» до носа. Оптика ока дуже складна: впливаєш на одну ланку — порушуєш весь ланцюжок.

— А чи треба взагалі носити дитині сонцезахисні окуляри?

— Звісно. Якщо підбираючи їх врахувати всі нюанси. Для маленьких дітей завушники в оправі повинні бути з пружинками, щоб окуляри не сповзали. Дитині потрібні м'які силіконові упори, що не надавлюють перенісся. Лінзи для дітей необхідні безпечні, не скляні, а пластикові, але покриті спеціальною світловідбиваючою плівкою. Пластик під час удару тріскається, а скло може розбитися і травмувати очі. Дітям підходять лінзи тільки двох кольорів — сірого та коричневого, а не червоного, зеленого, рожевого або блакитного. Від яскравих лінз очі втомлюються, перенапружуються, може початися головний біль.

— Чому важливо захищати очі дитини від сонячних променів?

— Ультрафіолет шкодить оку, перш за все рогівці, і може навіть викликати її опік, якщо дитина дивиться на сонце. Першою зустрічає промені слізна плівка. Якщо око не захистити, то плівка пересихає, змінюється оптичне переломлення, зір знижується. Дитина відчуває, ніби в очі потрапив пісок, і починає їх терти. Сонцезахисні окуляри створюють «парниковий ефект» — випаровування сльози стає не таким інтенсивним. Купуючи сонцезахисні окуляри в оптиці, зверніть увагу: на лінзах повинен бути напис виробника: «Відбиває ультрафіолет». Це означає, що на пластик наклеєна спеціальна плівка, і існує паспорт лінзи. Про нього треба запитати у продавця, щоб переконатися, що окуляри для дитини ви замовляєте якісні.

«Забороняти дитині користуватися гаджетами сенсу немає. Краще навчити робити це правильно»

— Зараз канікули, а школярі багато часу проводять в телефоні, планшеті, комп'ютері. Це шкідливо для очей?

— Так, особливо якщо не робити перерву. Але офтальмологи всього світу дыйшли висновку, що боротися зі способом життя сучасних школярів, справа невдячна і безперспективна. Заборони нічого не дадуть. Важливо не допустити порушення акомодації, стомлюваності очних м'язів, перенапруги. Тому була придумана формула 20−20−20: після 20 хвилин «сидіння» в телефоні треба 20 секунд дивитися вдалину на відстань 20 футів (близько шести метрів). Якщо це в квартирі, то ми рекомендуємо наклеїти, наприклад, мітку на віконне скло. На всіх медичних конференціях офтальмологи пропонують відмовитися від заборон (дитина не осліпне через гаджети), а перейти до рекомендацій.

— Але ж зір у дітей буде падати…

— Так. Швидше розвинеться короткозорість. Але наскільки швидко, багато в чому залежить від батьків, від сімейних традицій. З дітьми треба бувати на природі, грати в рухливі ігри. Я не раз говорив, що найкраще тренує зір гра в настільний теніс. Дитина стежить за кулькою, яка швидко переміщається, і очі повинні до цього так само швидко пристосовуватися. М'язи ока то напружуються, то розслаблюються, око повинно, і це дуже корисно. Футбол і баскетбол теж підходять. Діє той самий принцип. Будь-яка фізична активність покращує кровообіг, і це позитивно позначається на роботі зорового нерва. Але не тільки. Організм стане міцнішим, покращиться загальний стан. Адже діти, які довго сидять в одному положенні, починають скаржитися на головний біль, слабкість. А цього можна уникнути.

Фото у заголовку https://ua.depositphotos.com/

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter