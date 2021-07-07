Як розпізнати інсульт і що робити при перших симптомах

Інсульт — часто біда не однієї людини, а всієї родини. Особливо якщо хворий не в змозі самостійно встати, одягнутися, поїсти.

— Коли відбувається крововилив у мозок, близько 40 відсотків пацієнтів гинуть, — розповідає завідувач відділення неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні № 3, заслужений лікар України Сергій Пелешок. — А 35−40 людей з кожної сотні хворих через залишкові явища інсульту так і не можуть повернутися до звичного життя. Тому важливо вчасно розпізнати симптоми гострого порушення мозкового кровообігу та запобігти його тяжким наслідкам.

— На що потрібно звертати увагу?

— На порушення мови, асиметрію обличчя, оніміння та слабкість руки або ноги, половини тіла. Може виникати запаморочення, двоїння в очах. Потрібно відразу викликати бригаду швидкої та точно запам'ятати час появи симптомів. Адже результат лікування залежить від того, як швидко буде надана необхідна спеціалізована допомога, щоб зберегти нервові клітини. Цей підхід так і називається «час — мозок».

Знаючи, коли розпочалося ураження мозку, лікарі вирішать, чи можна проводити пацієнту тромболізис. Так називається метод розчинення тромбів, який застосовується при ішемічному інсульті. На все про все є всього чотири — чотири з половиною години.

— Як впливає на кровообіг мозку спека?

— Люди більше пітніють, але п'ють мало води. Через брак рідини кров згущується, підвищується тиск, зростає ймовірність утворення тромбів. Якщо він закупорить судину, яка живить мозок, може статися інсульт.

Як не пропустити інсульт? Які методи відновлення після судинної катастрофи найефективніші? Що допоможе уникнути повторного мозкового удару? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 12 липня, з 17:00 до 18:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість невропатолог Сергій Романович Пелешок. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 22 липня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні підрахували економічний збиток від інсультів: цифра вражає.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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