12 липня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість невропатолог Сергій Пелешок

— Коли відбувається крововилив у мозок, близько 40 відсотків пацієнтів гинуть, — розповідає завідувач відділення неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні № 3, заслужений лікар України Сергій Пелешок. — А 35−40 людей з кожної сотні хворих через залишкові явища інсульту так і не можуть повернутися до звичного життя. Тому важливо вчасно розпізнати симптоми гострого порушення мозкового кровообігу та запобігти його тяжким наслідкам.

— На що потрібно звертати увагу?

— На порушення мови, асиметрію обличчя, оніміння і слабкість руки або ноги, половини тіла. Може виникати запаморочення, двоїння в очах. Потрібно відразу викликати бригаду швидкої та точно запам'ятати час появи симптомів. Адже результат лікування залежить від того, як швидко буде надана необхідна спеціалізована допомога.

Як не пропустити інсульт? Які методи відновлення після судинної катастрофи найефективніші? Що допоможе уникнути повторного мозкового удару? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 12 липня, з 17:00 до 18:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість невропатолог Сергій Романович Пелешок. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 22 липня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що економічні збитки від інсультів в Україні обчислюється гігантськими цифрами.

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