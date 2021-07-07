Чи можна шоколад діабетікам: у МОЗ дали важливі рекомендації

У Всесвітній день шоколаду, 7 липня, в Міністерстві охорони здоров'я України вирішили розповісти кілька важливих фактів про цей продукт. Це допоможе зробити вибір на користь або, навпаки, проти шоколаду. Поради опубліковані в Telegram-каналі МОЗ.

Чорний шоколад містить 50−90% какао-порошку, какао-масло і цукор, молочний — приблизно 10−50% какао-порошку, какао-масло, молоко в певній формі та цукор. Також чорний шоколад містить в 2−3 рази більше багатого флавонолів какао-порошку, ніж молочний шоколад.

Відомо, що флавоноли підтримують вироблення оксиду азоту у внутрішній клітинній оболонці судин (ендолетія), який допомагає розслабити судини і поліпшити кровообіг, знижуючи тим самим артеріальний тиск. Флавоноли в шоколаді можуть підвищити і чутливість до інсуліну в короткострокових дослідженнях, а в довгостроковій перспективі це може зменшити ризик діабету.

Дослідження показують, що споживання шоколаду, особливо чорного, призводить до зменшення проявів депресивних симптомів, може збільшувати кількість ендогенних амінів, зокрема, фенілаланіну — нейромодулятора, який бере участь в регуляції настрою людини і відповідно в патогенезі депресії. Також споживання шоколаду супроводжується приємними відчуттями, які позитивно впливають на нейротрансмітерних системи — дофамін, серотонін і ендорфіни

Важливо, що шоколад можна їсти навіть при годуванні груддю. Адже грудне молоко виробляється не в шлунку, а в молочній залозі завдяки пролактину, окситоцину, крові і лімфі. Тому якщо ви мама, яка годує, сміливо порадуйте себе шоколадом.

А ще варто знати, що білий шоколад зовсім не містить какао-порошку, і виготовляється прямо з какао-масла, цукру і молока.

А британців раніше підкорив рецепт шоколадного пирога з чотирьох інгредієнтів і без борошна.

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