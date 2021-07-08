Правильні харчові звички: Комаровський пояснив, чи потрібно обмежувати дітей у фруктах

Фрукти — найприродніший продукт для людини як біологічного виду. Адже людина як біологічний вид і зародилася в тропіках, де фрукти були фактично головним елементом харчування. Тому для нас це найкорисніша і смачна їжа. Так стверджує лікар Євген Комаровський, який вже назвав чотири «відпочинкових принципів» на курорті для дорослих і дітей .

Відповідаючи на питання користувача в Instagram, він втім радить проявити пильність, якщо поїдання фруктів буде заважати формуванню нормального апетиту: наприклад, діти перестануть їсти крупи, м'ясо, рибу, овочі. Тоді знадобиться корекція раціону.

А якщо між повноцінним сніданком і повноцінним обідом діти їдять без обмежень фрукти — на здоров'я. Тобто фрукти не повинні заважати дитині після цього з'їсти повноцінний обід.

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