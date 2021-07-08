Глава МОЗ розповів, яка вакцина проти COVID-19 краща

В Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу, які визнають в ЄС — Pfizer, Johnson & Johnson та AstraZeneca. До слова, Johnson & Johnson зареєстрували днями. Це векторна вакцина. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі ТСН заявив, що будь-який препарат проти COVID-19, який сьогодні використовується в Україні та визнаний ВООЗ, захищає від важкого й середнього перебігу інфекції.

Ляшко також закликав українців йти у пункти вакцинації та робити щеплення.

За його інформацією, на сьогодні понад три мільйони українців уже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Мільйон громадян отримали вже дві дози.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почалося тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу, з якими українці зможуть виїжджати за кордон.

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