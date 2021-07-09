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Здоров'я та медицина

Вакцинація набирає обертів: в Україні встановлено новий рекорд щеплень за добу

10:13 9 липня 2021
вакцинація

В Україні, де за минулу добу зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, встановили новий рекорд вакцинації. Про це повідомили у МОЗ.

8 липня вакцину від коронавірусу отримали 109 160 людей. Одну дозу -44816 осіб, повністю імунізовані — 64344.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 223 408 осіб, всього проведено 3 306 008 щеплень.

Нагадаємо, днями в Україні зареєстрували вакцину Johnson & Johnson. Це векторна вакцина. Для повної імунізації достатньо однієї дози. Всі вживані раніше препарати необхідно вводити двічі через певні проміжки часу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, які вакцини від коронавірусу, зареєстровані в Україні, кращі.

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