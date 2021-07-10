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Здоров'я та медицина

В Україні встановили новий рекорд щеплень за добу

9:51 10 липня 2021
Вакцинація

В Україні триває епідемія коронавірусної хвороби. За минулу добу зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України у Telegram.

Серед нових інфікованих 41 дитина та 33 медпрацівника. 364 особи шпиталізовано за минулу добу. Померло 20 людей. Ще 809 осіб одужало.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Також в Україні встановлено новий рекорд щеплень за добу. 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані — 60 840 людина.

Станом на 9 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу — 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше також було встановлено рекорд вакцинації в Україні. Тоді вакцину від коронавірусу отримали 109 160 людей.

Фото з Pixabay

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