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Здоров'я та медицина

«Є нові підозри на «Дельту»: Кузін озвучив ситуацію з небезпечним штамом в Україні

17:23 10 липня 2021
Коронавірус

В Україні триває епідемія COVID -19 і нещодавно було зафіксовано нові підозри на зараження індійським штамом. Про це в ефірі програми «Сьогодні Новини» на телеканалі «Україна 24» розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на „Дельта“. Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватись», — наголосив він.

Як відомо, зараз в Україні офіційно двоє таких інфікованих. У МОЗ ще очікують підтвердження від ВООЗ.

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Штам «Дельта» зафіксували більше ніж у 100 країнах світу, він заразніший, швидше передається і спричиняє складніший перебіг захворювання.

Як писали «ФАКТИ», раніше на засіданні РНБО розробили першочергові рекомендації для боротьби з новим агресивнішим штамом коронавірусу. Особлива увага приділяється темпами вакцинації населення і доступності до вакцин. Необхідно вакцинувати лікарів та весь медперсонал.

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