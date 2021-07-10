«Є нові підозри на «Дельту»: Кузін озвучив ситуацію з небезпечним штамом в Україні

В Україні триває епідемія COVID -19 і нещодавно було зафіксовано нові підозри на зараження індійським штамом. Про це в ефірі програми «Сьогодні Новини» на телеканалі «Україна 24» розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Найімовірніше, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на „Дельта“. Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватись», — наголосив він.

Як відомо, зараз в Україні офіційно двоє таких інфікованих. У МОЗ ще очікують підтвердження від ВООЗ.

Штам «Дельта» зафіксували більше ніж у 100 країнах світу, він заразніший, швидше передається і спричиняє складніший перебіг захворювання.

Як писали «ФАКТИ», раніше на засіданні РНБО розробили першочергові рекомендації для боротьби з новим агресивнішим штамом коронавірусу. Особлива увага приділяється темпами вакцинації населення і доступності до вакцин. Необхідно вакцинувати лікарів та весь медперсонал.

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