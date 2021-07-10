Задишка і біль в грудях: при вакцинації Pfizer і Moderna можуть виникнути проблеми з серцем — ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) офіційно повідомило, що одним з побічних ефектів вакцин від коронавируса від BioNTech / Pfizer і Moderna може бути запалення серця — міокардит і перикардит. Про це повідомляє Politico .

Експерти проаналізували 145 випадків міокардиту і 138 випадків перикардиту після вакцинації BioNTech / Pfizer, а також 19 випадків після вакцинації препаратом Moderna.

Нагадаємо, перша партія вакцини BioNTech / Pfizer надійшла в Україну в квітні 2021 року в рамках механізму COVAX. Пізніше МОЗ розкрив її повний склад.

Препарат відноситься до розряду мРНК-вакцин. Це означає, що використовується мутантна форма білка-шипа коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина вводиться внутрішньом'язово. Для максимального захисту необхідно дві дози, який колють з інтервалом у три тижні. Ефективність вакцини Pfizer, за останніми даними, перевищує 90%. На 100% гарантується м'яке протікання хвороби без ускладнень в разі зараження коронавірусів.

Фото МОЗ України

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