Чотири проблемних дні: вчені назвали дати геомагнітних бурь на поточному тижні
Цього тижня, 12−13 липня землянам варто бути готовим до магнітних бурь середньої активності (до 4 балів). Пік активності збурень і в понеділок, і у вівторок прийдеться на ранній ранок, повідомили вчені лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Проблемними будуть також 18−19 липня, тому дотримуватися обережності слід весь найближчий тиждень.
Магнітні бурі найбільше впливають на тих, хто страждає хронічними хворобами і чутливий до перепадів погоди. У такі періоди в повітрі зменшується кількість кисню, що призводить до кисневого голодування організму. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами.
У цей період можливі:
- напади тахікардії;
- задишка;
- головні болі аж до мігреней;
- запаморочення;
- апатія або дратівливість;
- загострення хронічних захворювань;
- проблеми зі сном.
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У ці дні радять уникати будь-якого перенапруги, висипатися, відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі, фастфуда, алкоголю, сигарет.
Вранці варто прийняти контрастний душ, зробити зарядку, а в перебігу дня — уникати сварок, з'ясування відносин, будь-якого стресу, і не перепрацьовувати.
Нагадаємо, в попередньому місяці сильна магнітна буря накрила Землю 16−18 червня.185
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