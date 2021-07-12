Чотири проблемних дні: вчені назвали дати геомагнітних бурь на поточному тижні

Цього тижня, 12−13 липня землянам варто бути готовим до магнітних бурь середньої активності (до 4 балів). Пік активності збурень і в понеділок, і у вівторок прийдеться на ранній ранок, повідомили вчені лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Проблемними будуть також 18−19 липня, тому дотримуватися обережності слід весь найближчий тиждень.

Магнітні бурі найбільше впливають на тих, хто страждає хронічними хворобами і чутливий до перепадів погоди. У такі періоди в повітрі зменшується кількість кисню, що призводить до кисневого голодування організму. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами.

У цей період можливі:

напади тахікардії;

задишка;

головні болі аж до мігреней;

запаморочення;

апатія або дратівливість;

загострення хронічних захворювань;

проблеми зі сном.

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У ці дні радять уникати будь-якого перенапруги, висипатися, відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі, фастфуда, алкоголю, сигарет.

Вранці варто прийняти контрастний душ, зробити зарядку, а в перебігу дня — уникати сварок, з'ясування відносин, будь-якого стресу, і не перепрацьовувати.

Нагадаємо, в попередньому місяці сильна магнітна буря накрила Землю 16−18 червня.

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