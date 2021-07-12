Зараження одночасно двома штамами COVID-19: що відомо та чим загрожує

У Таїланді помітили тривожну тенденцію. До лікарів надходять пацієнти, які, як вважають, заразилися відразу двома штамами коронавірусу. Тести виявили у хворих одночасно «Альфа» і «Дельта» (британський і індійський) штами. Станом на 12 липня відомо про сім випадків такий коінфекції, повідомляє Bangkok Post.

У Міністерстві охорони здоров'я Таїланду уважно спостерігають за інфікованими. Поки що вважається, що подвійне зараження не призводить до більш важкого протікання хвороби і не підвищує ймовірність появи загрозливих симптомів. Коінфекція небезпечна зовсім іншим: є ризик, що в таких умовах з'явиться новий штам коронавірусу — черговий гібрид з непередбачуваними характеристиками.

У Таїланді довгий час домінуючим варіантом коронавірусу був штам «Альфа». Зрідка, в основному в південних регіонах, зустрічалася «Бета» (південноафриканський штам). Тепер лікарі побоюються широкого поширення «Дельти» з огляду на його високу заразність. Так, в столиці «Дельта» вже домінує, у 57% пацієнтів виявили саме цей варіант коронавірусу.

Випадки зараження двома штамами коронавірусу фіксувалися не тільки в Таїланді. Так, вперше коінфекцію виявили в Бельгії. У березні 2021 померла 90-річна бельгійка, якій не пощастило зіткнутися відразу і з британським («Альфа») і з південноафриканським («Бета») штамами. Як повідомляє BBC, в Бразилії вчені заявили, що зіткнулися з двома випадками подвійного інфікування. А в Португалії 17-річному підлітку вдалося видужати після зараження двома агресивними штамами коронавірусу.

Нагадаємо, найбільш заразним штамом коронавірусу вважається «Дельта», вперше помічений в Індії. Його виявили вже в більш ніж ста країнах. Є підозри і на нові випадки в Україні.

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