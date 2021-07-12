27.15 / 27.35 32.11 / 32.45
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Зараження сказом від людини: Комаровський розвінчав поширений міф

20:54 12 липня 2021
собака

Бродячі собаки можуть заразити людину сказом, але потерпілий не зможе стати подальшим розповсюджувачем хвороби через спільний посуд чи тілесний контакт. З таким роз'ясненням виступив відомий педіатр, блогер і телеведучий Євген Комаровський, коментуючи випадки нападу скажених тварин на людей.

Комаровський розвінчав популярний міф про те, що сказ може поширюватися від укушеної людини до здорової. Наукового підтвердження таких випадків не знайшлося.

«Теоретично передача сказу від людини до людини можлива. Але достовірного практичного підтвердження такої можливості на сьогодні немає. Говорячи іншими словами, за всю історію людства описані буквально одиничні випадки, коли в якості причини сказу розглядався контакт з іншою людиною, але в більшості випадків дослідники приходять до висновків про те, що строго наукового підтвердження цим фактам немає. Виходячи з цього, теоретичну можливість зараження від людини можна розглядати як вкрай малоймовірну», — пояснив лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський розвінчав «страшилки» про небезпечну хворобу на популярних курортах.

фото https://ua.depositphotos.com/

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

Затока

Скромний ремонт та примітивні картини: у Мережі показали номер-«люкс» у Затоці вартістю 3 тисячі грн на добу

модний манікюр

Нові тренди в літньому манікюрі: пастель і квіти

Алла Пугачова з молодшими дітьми

«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.