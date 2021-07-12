Зараження сказом від людини: Комаровський розвінчав поширений міф

Бродячі собаки можуть заразити людину сказом, але потерпілий не зможе стати подальшим розповсюджувачем хвороби через спільний посуд чи тілесний контакт. З таким роз'ясненням виступив відомий педіатр, блогер і телеведучий Євген Комаровський, коментуючи випадки нападу скажених тварин на людей.

Комаровський розвінчав популярний міф про те, що сказ може поширюватися від укушеної людини до здорової. Наукового підтвердження таких випадків не знайшлося.

«Теоретично передача сказу від людини до людини можлива. Але достовірного практичного підтвердження такої можливості на сьогодні немає. Говорячи іншими словами, за всю історію людства описані буквально одиничні випадки, коли в якості причини сказу розглядався контакт з іншою людиною, але в більшості випадків дослідники приходять до висновків про те, що строго наукового підтвердження цим фактам немає. Виходячи з цього, теоретичну можливість зараження від людини можна розглядати як вкрай малоймовірну», — пояснив лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський розвінчав «страшилки» про небезпечну хворобу на популярних курортах.

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