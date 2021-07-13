Як пережити аномальну спеку: в МОЗ дали важливі рекомендації

З огляду на прогноз синоптиків про нове підвищення денних температур, МОЗ поширив серед населення пам'ятку про те, як з мінімальним збитком для здоров'я пережити спеку. Фахівці-медики вчать, що в жарку погоду дуже важливо багато пити, але при цьому не форсувати події і не випивати більше півтора літрів на годину.

«Врахуйте, що і води буває багато. Рекомендована доза води — не більше 1,5 літра на годину, інакше у вашій крові може знизитися рівень солі. Подібне трапляється не часто, але краще споживання такого обсягу води розтягнути в часі», — йдеться в рекомендаціях.

За розрахунками МОЗ, в теплу погоду бажано випивати 30 мл води на кожен кілограм ваги (для людини вагою 70 кг це становить 2,1 літра на день). Під час спеки оптимальна доза вдвічі вище — до 60 мл на кожен кілограм ваги або 4,2 л на день.

«Пийте воду протягом дня, а не тільки тоді, коли відчуваєте спрагу. Спрага — це сигнал, що вашому організму вже не вистачає води… Не замінюйте воду солодкими напоями і тим більше алкоголем… Не пропускайте прийоми їжі. Завдяки цьому і достатній кількості води ви відновите водно-сольовий баланс організму», — радять у МОЗ.

Нагадаємо, раніше імунолог Олег Назар на прямій лінії «ФАКТІВ» розповів, чому важливо не використовувати в спеку антибактеріальне мило і косметику яскраво-червоного кольору. А ресторатори запропонували рецепти солоних коктейлів, що добре освіжають у спеку.

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