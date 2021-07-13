Планові щеплення: чи можна дитині ввести кілька вакцин одразу
Через COVID-19 багато дітей залишилися без планових щеплень. А інфекції — кір, дифтерію, правець тощо — ніхто не скасовував. Як надолужити згаяне?
— Потрібно записатися на прийом до педіатра або сімейного лікаря, — розповідає лікарка-педіатр вищої категорії, асистентка кафедри педіатрії Київського медичного університету Наталія Гуркіна. — Після огляду, під час якого доктор виміряє температуру та оцінить стан дитини, а батьки підпишуть інформовану згоду, робиться щеплення. Сьогодні часто використовуються багатокомпонентні вакцини, і можна зробити два-три щеплення відразу. Іноді батьки побоюються, чи не зашкодить це дитині. Але введення декількох вакцин не перевантажує імунну систему та не шкодить дитині.
До того ж в період епідемії правильніше відразу прищепити дитину від декількох інфекцій. Не доведеться приходити ще раз, а менше контактів — менше можливостей заразитися.
— Чи не посилить небажану реакцію від щеплення спека?
— Ні. Вакцини зберігаються при певній температурі в холодильнику. У медичному центрі або амбулаторії працюють кондиціонери. Запис на прийом проводиться через електронну систему, і пацієнтам практично не доводиться чекати в черзі. А вдома про те, щоб створити комфортний клімат, повинні подбати батьки: частіше провітрювати квартиру, стежити за вологістю повітря: не нижче 50−55 відсотків.
— Які щеплення, крім обов'язкових, бажано зробити?
— Одразу хочу сказати, що поділ на обов'язкові та рекомендовані щеплення багато в чому обумовлений економічною ситуацією в країні. Витрати на виконання Національного календаря вакцинації фінансуються з бюджету. Але для дитини будь-яка інфекція може бути особливо небезпечною і дати серйозні ускладнення.
Зараз плановими є десять щеплень, а незабаром планується в календар ввести й вакцинацію від пневмокока. Рекомендовано прищепити дитину проти ротавірусної та менінгококової інфекції, вітряної віспи, гепатиту А, захистити від захворювань, викликаних папіломавірусом, і в сезон — від грипу.
Як спостерігати за дитиною після вакцинації? Чим небезпечна вітрянка? Як впоратися з ротавірусною інфекцією?
На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 19 липня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр Наталія Василівна Гуркіна.
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Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 29 липня
Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповіла дитячий імунолог, докторка медичних наук Алла Волоха.
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