Як одягнути малюка в спеку і коли краще з ним гуляти: МОЗ дав поради молодим батькам

Поки синоптики обіцяють посилення спеки, лікарі закликають батьків не допускати перегріву малюків. Особливо це стосується новонароджених дітей і немовлят до року, у яких ще слабо розвинена система терморегуляції. МОЗ пропонує звернути увагу на найчастіші помилки при одяганні дитини.

Новонароджених важливо оберігати від прямих сонячних променів, якщо УФ індекс вище трьох (вдень 14 липня цей показник в містах України становить від 8 і вище). Тому в разі, якщо сонце може потрапити на шкіру дитини (в машині, на прогулянці), важливо захистити відкриті ділянки тіла пелюшкою, а обличчя і шию — головним убором. Вдома чи в тіні головний убір потрібно зняти, щоб уникнути перегріву. Для прогулянок добре використовувати коляску світлих кольорів або з УФ-фільтром.

У спеку малюка варто звільнити не лише від одягу, але і від підгузника. Також корисні обливання прохолодною (+32 градуса) водою кілька разів на день. Всупереч поширеній думці, в кімнаті у новонародженого повинен бути кондиціонер, але знижувати температуру в приміщенні потрібно поступово. Оптимальні показники — 18−22 градуси. Якщо кондиціонера немає, можна використовувати вентилятор, включивши режим зі змінним напрямком повітряного потоку.

Нагадаємо, раніше МОЗ розповів, скільки води потрібно випивати в спеку, а імунолог пояснив, чому влітку варто відмовити від антибактеріального мила.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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