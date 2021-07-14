19 липня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість лікарка-педіатр Наталія Гуркіна
Чи можна в період пандемії COVID-19 робити дитині планові щеплення? На це запитання відповіла лікарка-педіатр вищої категорії, асистентка кафедри педіатрії Київського медичного університету Наталія Гуркіна.
— Сьогодні часто використовуються багатокомпонентні вакцини, і можна зробити два-три щеплення відразу. Введення декількох вакцин не перевантажує імунну систему і не шкодить дитині.
— Які щеплення, крім обов'язкових, бажано зробити?
— Зараз плановими є десять щеплень, а незабаром планується в календар ввести й вакцинацію від пневмококу. Рекомендовано прищепити дитину проти ротавірусної та менінгококової інфекції, вітряної віспи, гепатиту А, захистити від захворювань, викликаних папіломавірусом, і в сезон — від грипу.
Як спостерігати за дитиною після вакцинації? Чим небезпечна вітрянка? Як впоратися з ротавірусною інфекцією?
На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 19 липня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр Наталія Василівна Гуркіна.
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Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected]
Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 29 липня
Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповіла дитячий імунолог, докторка медичних наук, професорка Алла Волоха.26
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