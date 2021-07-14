Нові випадки захворювання штамом «Дельта» в Україні підтверджено лабораторно

В Україні підтвердилися випадки зараження «Дельта» -штаммом коронавірусу. Індійський варіант COVID-19 підтвердився у сімейної пари, яка їздила до родичів у Росію, а потім повернулася в Закарпаття. Чоловік, судячи з усього, заразив не тільки дружину, але ще і своїх батьків. У них також підтвердилося інфікування «Дельта"-штаммом. Про це повідомив у своєму блозі журналіст Віталій Глагола.

Зразки біоматеріалів досліджувалися в європейській лабораторії. Результати надійшли 14 липня.

В обласній лікарні кажуть, що відразу запідозрили, що мають справу з високозаразним штамом «Дельта». Молода жінка два тижні провела в реанімації, і хвороба протікала вкрай важко. Зараз пацієнтку вже виписали на домашню постковідну реабілітацію. Крім того, змусив лікарів насторожитися той факт, що жінка приїхала з Росії, де «Дельта"-штамм активно поширюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зараження штамом «Дельта» 66-річної жінки та 16-річного підлітка, які повернулися з Росії. Хворих помістили в Олександрівську лікарню в Києві.

Через поширення «Дельти» в світі Україна з кінця червня не впускає без обов'язкового тесту на коронавірус подорожуючих з Індії, Росії, Великобританії та Португалії.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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