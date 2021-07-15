На крок ближче до колективного імунітету: названо кількість вакцинованних за добу українців

В Україні за два тижні липня зробили мільйон щеплень від COVID-19. За добу 14 липня вакцинували 108 759 людей. Одну дозу отримали 61580 осіб, повністю імунізовані — 47179.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено близько 2,5 мільйонів українців.

За минулу добу в Україні виявили 623 нових хворих на COVID-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Нагадаємо, в Києві відкрили онлайн-запис на щеплення вакциною Pfizer. Спочатку будуть вакцинувати киян, яким понад 60 років.

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