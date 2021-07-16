Як витримати аномальну спеку: поради лікаря

В Японії в жарку пору року використовують спеціальні шийні рушники з кишеньками для холодових елементів. Вони охолоджують якраз область, де проходять великі судини, і це допомагає уникнути теплового удару. Замінити такий рушник можна звичайною шийною хусточкою. Вона повинна бути вологою, тобто її треба періодично змочувати. Виходячи з дому, потрібно обов'язково взяти з собою пляшку з водою і час від часу робити кілька ковтків, щоб уникнути зневоднення і не допустити теплового удару.

Як повідомляє завідувач консультативно-інформаційного відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко, в столиці щодня реєструються виклики, пов'язані з тепловим ударом, а з початку літа бригади понад 70 разів виїжджали на виклики з приводу втрати свідомості через перегрівання. Як же пережити аномальну спеку?

— Треба багато пити, приблизно 2,5−3 літри рідини на день, — каже Олександр Комашко. — Це може бути як вода, так і зелений чай, компот. Але солодкі газовані напої краще виключити. Пиття повинне бути прохолодне, але не холодне. Не раджу пити крижану воду, бо через різкий перепад температури організм може дати негативну реакцію (наприклад, судинний спазм), не кажучи про те, що можна застудити горло. Варто двічі на день приймати душ, частіше вмивати обличчя і мити руки водою комфортної температури.

Важливо зменшити фізичні навантаження, тому що вони в п'ять разів збільшують теплообмін організму, а це може призвести до зневоднення.

Перебуваючи під кондиціонером, відрегулюйте його так, щоб температура в приміщенні була 18−24 градуси. А для зволоження повітря на стіл можна поставити акваріум або просто ємність з водою.

Тим, хто проводить літо на березі річки, перебувати на відкритому сонці треба мінімальний час, уникаючи періоду найбільшої сонячної активності — з 11:00 до 18:00.

Літній одяг повинен бути з натуральних тканин, просторим і бажано світлих тонів.

Збираючись на пляж, не варто користуватися парфумами і дезодорантами, тому що в них можуть бути речовини, що впливають на пігментні клітини шкіри. Наприклад, побувавши на сонці після нанесення олії бергамоту, можна виявити на тілі світлі плями.

Якщо у людини стався тепловий удар, перше, що треба зробити, — віднести її в тінь, обгорнути вологим рушником, дати попити. Важливо охолодити шию, голову. А для відновлення водно-сольового балансу бажано приготувати спеціальний розчин. Щоб привести потерпілого до тями, досить дати понюхати ватку з нашатирним спиртом. Ознаки теплового удару — головний біль, запаморочення, може бути тахікардія — частота серцевих ударів підвищується до 110−130, а в важких випадках до 140 ударів на хвилину.

У пам'ятці, поширеній Міністерством охорони здоров'я України, також багато корисних порад з приводу того, як поводити себе в особливо спекотні дні. Зокрема, дається рекомендація, як розрахувати, скільки води треба пити протягом дня: якщо у звичайний час досить 30 мілілітрів на кілограм ваги, то в спеку вдвічі більше, тобто 60 мілілітрів. Це означає, що при вазі 70 кілограмів рекомендується випивати близько чотирьох літрів. Але важливо пам'ятати, що цього не можна робити людям зі слабким серцем і з хворобами нирок. Також наголошується, що ні в якому разі не можна пити багато води відразу (не більше півтора літри протягом години). Не чекайте, коли почне мучити спрага: це сигнал організму про допомогу і симптом того, що водно-сольовий баланс вже порушений. Краще поступово поповнювати втрату рідини.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний прохолодний напій, який не дозволить мізкам «закипіти» в жаркий день. Рецептом поділився шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов.

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