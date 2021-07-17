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Здоров'я та медицина

Чи можна вживати алкоголь напередодні та після вакцинації від ковіду: МОЗ здивував відповіддю

13:11 17 липня 2021
Чи можна вживати алкоголь напередодні і після вакцинації від ковіда: МОЗ здивував відповіддю

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації по вакцинації від коронавируса, яка 15 липня вийшла на піковий рівень, в т. ч. розвінчавши популярні міфи про заборону вживання алкоголю перед процедурою.

Як випливає з поста МОЗ в соцмереж, у медиків немає підстав вважати, що помірні дози впливають на ефективність вакцини. Однак варто пам'ятати, що великі дози алкоголю все ж пригнічують імунну систему, що може послабити імунну відповідь організму на вакцину.

Крім того, навряд чи впливає на ефективність вакцинації жирна й «важка» їжа. Водночас у деяких людей (залежно від особливості організму) така їжа може викликати біль у животі та нудоту в післявакцинальний період.

Приймати душ, ванну після вакцинації і мочити місце уколу можна, але бажано уникати зайвого подразнення цього місця.

Також немає обмежень і для тренувань або фізичної активності. Умова — відсутність сильної реакції на вакцину.

Нагадаємо, до кінця літа в Україну надійдуть дві нові вакцини від коронавіруса — в липні мають привезти вакцину Moderna (2 млн доз), а в серпні очікуються поставки 5 млн доз препарату від Novavax.

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