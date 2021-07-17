Медик розповів, яка з доступних українцям вакцин найкраще захищає від небезпечного штаму «Дельта»

Після того, як Віктор Ляшко заявив, що будь-який препарат проти COVID-19, який сьогодні використовується в Україні і визнаний ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу інфекції, на каналі «Україна» провели експеримент і порівняли ефективність всіх вакцин від коронавірусу, якими сьогодні прищеплюють українців.

В експерименту брали участь три групи. Перша група добровольців прищепилася аналогом європейської AstraZeneca — індійським Covishield, друга — китайським CoronaVac, третя — американським Pfizer.

Показники кількості антитіл після двох вакцин Covishield та CoronaVac виявилися у межах від 789 до 3350 одиниць.

Після американського Pfizer кількість антитіл у людини була від 13 до 40 тисяч. Це в 10−12 разів більше, ніж після двох інших вакцин.

За словами лікарів, Pfizer змушує наш організм виробляти антитіла кілька тижнів після щеплення. Тоді як Covishield та CoronaVac — всього кілька днів.

Лікар-імунолог Борис Донський зазначив, що 40 тисяч антитіл після американської вакцини не дають більшого захисту, ніж 800 одиниць після індійської або китайської.

Крім того, імунолог запевняє, значно ефективніше проти різних штамів коронавірусу, у тому числі більш небезпечної «Дельти», буде китайський CoronaVac, який змушує людський імунітет запам'ятовувати всю структуру вірусу.

«Це більш консервативні щеплення, менш ефективні, але у разі зміни вірусного геному, це щеплення може бути пріоритетнім», — вважає Донський.

Нагадаємо, днями Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) офіційно повідомило, що одним з побічних ефектів вакцин від коронавірусу від BioNTech / Pfizer і Moderna може бути запалення серця — міокардит та перикардит.

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