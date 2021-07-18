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Здоров'я та медицина

Більш ніж у два з половиною рази: в Україні різко скоротилася кількість нових випадків COVID-19

9:52 18 липня 2021
хворий

В Україні 17 липня виявили 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це майже вдвічі менше, ніж добою раніше — 16 липня захворіла 591 людина.

У лікарні потрапили 382 пацієнти, видужала 241 особа, летальних випадків — 8.

Найбільше число хворих зареєстровано у Дніпропетровській області (50), Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Триває кампанія вакцинації українців. 17 липня щеплення від коронавірусу отримали 50435 чоловік. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 638 941 особу, повністю імунізовані 1 422 536.

Нагадаємо, фахівці визначили вакцину, з доступних українцям, яка найкраще захищає від небезпечного штаму «Дельта».

Разом з тим, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що будь-який препарат проти COVID-19, який сьогодні використовується в Україні й визнаний ВООЗ, захищає від важкого та середнього перебігу інфекції.

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