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Здоров'я та медицина

В Україні поставили 2 мільйони доз нової вакцини: що відомо про Moderna

19:09 18 липня 2021
вакцина

В Україну прибула нова вакцина — розробка американської компанії Moderna. Всього привезли 2 мільйони 40 доз препарату. Поставки здійснюються урядом США в рамках всесвітньої ініціативи COVAX під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Вакцина Moderna відноситься до групи РНК-вакцин (до того ж типу належить розробка Pfizer-Biontech). Вакцина зареєстрована під кодом mRNA-1273 і під торговим найменуванням Spikevax (перейменування відбулося в червні 2021 року). Для повного курсу імунізації необхідно дві дози з інтервалом в 28 днів. Препарат призначений для осіб старше 18 років і визнаний як Всесвітньою організацією охорони здоров'я, так і Європейським агентством з лікарських засобів. Вакцину Moderna використовують в США, вона підходить для поїздок в країни Євросоюзу, наприклад, до Німеччини, Хорватії.

В Україні планують, що вакциною Moderna будуть прищеплювати організовані колективи та професійні групи попередніх етапів імунізації.

Нагадаємо, станом на середину липня двома дозами провакциновано трохи більше 1,4 мільйона українців.

Фото https://ua.depositphotos.com, unicef.org

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