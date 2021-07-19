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Здоров'я та медицина

«Дельта» витіснить всі інші штами в Україні за пару місяців, — Ляшко

9:14 19 липня 2021
коронавірус

Підступний штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, зараз поширюється по Україні. З огляду на високу заразність «Дельті» цілком під силу за два місяці витіснити всі інші штами і зайняти домінуюче положення. Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на YouTube-каналі Новини Сегодня.

«У коронавірусу вже близько 12 тисяч мутацій. Але ще місяць-два, і „Дельта“ витіснить всі інші штами», — очікує міністр.

З урахуванням нових прогнозів, в МОЗ сподіваються на силу колективного імунітету після вакцинації.

«Ми бачимо, що в тих країнах, де лютує штам „Дельта“, досить мала кількість госпіталізацій серед людей, які були вакциновані двома дозами», — додав Ляшко.

З приводу найкращої вакцини проти «Дельти» міністр був категоричний. «Найкраща вакцина — це та, що вже введена в організм і там працює», — наполягає він.

Нагадаємо, в Україні підтвердили кілька випадків зараження штамом «Дельта». В Олександрівську лікарню надійшли жінка та підліток, які приїхали з Росії. Крім того, після поїздки в РФ захворіла родина на Закарпатті. «Дельту» підтвердили у чоловіка, дружини і батьків чоловіка.

Тим часом в Україні було проведено експеримент, щоб з'ясувати, яка вакцина — Covishield, CoronaVac або Pfizer — краще захищає від коронавірусу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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