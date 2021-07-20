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Здоров'я та медицина

Для вакцинації «Дія» більше не потрібна

14:04 20 липня 2021
Для вакцинації «Дія» більше не потрібна

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавіруса, на якому вакцину зможуть отримати всі бажаючі. Ще одна важлива новація — на вакцинацію більше не буде потрібно запис через портал або додаток «Дія».

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, вільно робити щеплення можуть всі дорослі старше 18 років.

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Зробити це можна в найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або за місцем роботи, куди прибуде мобільна бригада.

У свою чергу творці сервісу «Дія» повідомили, що з його допомогою на вакцинацію записалися 698 000 українців, з яких понад 40% вже вакциновані.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я виступили з тривожним попередженням про те, що вже через кілька місяців «Дельта» витіснить всі інші штами коронавіруса в Україні.

Медики вже встановили, яка з доступних в нашій країні вакцин найкраще захищає від цього штаму.

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